"Jelikož je nezaměstnaný a ani nepobírá žádné finanční prostředky, je velmi pravděpodobné, že během roku, co je na svobodě, podvedl další ženy. Muž vystupuje pod fiktivními jmény, převážně však užívá jméno Robert a pod fiktivními záminkami z žen láká peníze. Podvedené ženy, které se na různých místech v Hradci Králové seznámily se starším mužem, jemuž daly nějaké peníze, vyzýváme, aby odhodily případný stud a přihlásily se na lince 158," dodala policejní mluvčí.

I vzhledem k jeho minulosti skončil osmašedesátiletý recidivista ve vazbě. Policisté totiž měli důvodné obavy, že by mohl v trestné činnosti pokračovat, uprchnout nebo ovlivňovat svědky.

Na začátku července oslovil muž šestašedesátiletou ženu v centru města a následně ji pomohl s nákupem až do jejího bydliště. V kuchyni pak využil její chvilkové nepozornosti a odcizil jí 25 tisíc korun. Druhý případ se stal v polovině září, kdy taktéž v Hradci Králové oslovil ženu ve věku 73 let. Z té následně vylákal pod smyšleným jménem a se smyšlenými záminkami 63 tisíc korun.

