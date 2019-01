Hradec Králové - Krajský soud ve čtvrtek 20.listopadu uložil čtyřiatřicetiletému Jiřímu Chytilovi z Olomouce za trestné činy ublížení na zdraví a nedovolené ozbrojování osmnáctiměsíční pobyt ve vězení s dozorem.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Překvalifikoval tak obžalobu státního zástupce Jana Bohutínského, který Chytila obvinil z pokusu vraždy. Za to mu hrozilo deset až patnáct let vězení.

Koníčkem obžalovaného byly zbraně a několik jich držel legálně. Zhruba jednou za měsíc vyrážel do lomu u obce Nectava na Svitavsku střílet. Bylo tomu tak i 18. prosince loňského roku. Když se vracel s kamarádem druhý den po půlnoci domů, zaparkoval auto na okraji silnice. Zastavil u něho automobil Audi, ve kterém jeli dva mladíci. Chytil vyskočil ze svého vozu a náhle začal po rozjíždějícím se audi střílet z pistole.



Podle obžaloby Chytil vystřelil nejméně čtyřikrát z legálně držené zbraně po ujíždějícím vozidle. Jedna střela zasáhla vozidlo a řidiče Roberta Zachara do zad. Obžalovaný střelbu ukončil až poté, co se střelci vozidlo v noci ztratilo z dohledu.



Muž zasažený střelou utrpěl vážná zranění, která ohrožovala jeho život. Smrti řidiče zabránila jen včasná specializovaná lékařská pomoc. „Střílel jsem jen pro výstrahu nad auto. Nechtěl jsem vraždit,“ tvrdil u soudu Chytil. Jako důvod svého jednání uvedl, že se mladíci z audi jeho a kamaráda ptali, zda nemají „hulení“, tedy marihuanu. „Vypadali, že jsou zhulení jako papriky,“ poznamenal Chytil.



Policisté našli u Chytila v bytě nejen legálně držené zbraně, například pistoli, pušku, brokovnici, kulovnici a malorážku, ale i zbraně, na které obžalovaný neměl povolení. Jednalo se o po domácku vyrobenou opakovací pušku a samopal. „Ty si u mě nechal kamarád, než odjel pracovat do Anglie. Jeho jméno nebudu uvádět, nechci ho zatahovat do případu,“ vysvětloval obžalovaný.



Krajský soud původní obžalobu z prvního trestného činu, tedy pokusu vraždy, překvalifikoval na ublížení na zdraví z nedbalosti. Předseda senátu Luboš Sovák to zdůvodnil přednesenými posudky znalců na střelné zbraně. „Uvedli, že je nutné připustit to, co tvrdil obžalovaný, že při střelbě stál, takže lze připustit, že mířil nad auto. Nemyslím, že by to mělo být hodnoceno jako pokus vraždy.“



S rozhodnutím hradeckého krajského soudu nesouhlasí státní zástupce Jan Bohutínský, který se proti rozsudku na místě odvolal. „Právní kvalifikace, která byla použita, neodpovídá tomu, co bylo v hlavním líčení prokázáno. Člověk, který míří do směru ujíždějícího auta a opakovaně střílí, rozhodně musí počítat se smrtelným následkem u osoby, která jede v autě. V tomto případě se jedná o trestný čin pokus vraždy. Navrhoval jsem trest při dolní hranici zákonné trestní sazby, tedy k deseti letům odnětí svobody,“ vysvětlil Jan Bohutínský.