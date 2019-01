Východní Čechy - Hned dvě tragické nehody, jejichž obětí se stali chodci, se staly v noci ze středy na čtvrtek na silnicích ve východních Čechách.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Bílek

K první z nich došlo ve středu po osmé hodině večer v Městské Habrové na Rychnovsku. Podle informace mluvčího zdejší policie Pavla Vymětala na rovném úseku silnice ve směru do Rychnova zatím nezjištěný řidič najel na třiatřicetiletého muže, který utrpěl těžká zranění, jimž na místě podlehl. „Řidič z místa nehody ujel, aniž by zraněnému chodci poskytl první pomoc,“ řekl s tím, že policie po šoférovi i jeho autu intenzivně pátrá. „Žádáme případné svědky dopravní nehody, aby jakékoliv informace sdělili na linku 158,“ dodal rychnovský mluvčí Policie České republiky.



Zhruba hodinu před středeční půlnocí u Třebechovic pod Orebem na Královéhradecku srazil chodkyni osobní automobil Volkswagen. Rovněž tato žena na následky těžkých zranění na místě zemřela.



K třetímu střetu chodce s motorovým vozidlem došlo ve čtvrtek ráno před sedmou hodinou v Trutnově. Na vyznačeném přechodu pro chodce v ulici Horská vběhla před projíždějící osobní automobil Opel Tygra desetiletá dívka. Naštěstí tato nehoda neskončila tragicky, ale „pouze“ středně těžkým zraněním dívky.



Východočeská policie podle mluvčí Lenky Burýškové eviduje od letošního ledna do 17. srpna sedm chodců, kteří přišli na silnicích o život. Na Trutnovsku a Chrudimsku zaznamenali po dvou tragických nehodách, na Pardubicku, Královéhradecku a Jičínsku byl vždy usmrcen jeden chodec. „Na vině nejsou jen řidiči vozidel, ale i samotní chodci,“ tvrdila včera Burýšková.



Podle policejní statistiky chodci v Královéhradeckém a Pardubickém kraji způsobili letos do konce září celkem 69 dopravních nehod, což je o deset více než před rokem.



Mluvčí východočeské policie připomněla, že když chodci vstoupí na vozovku, stávají se účastníky silničního provozu stejně jako řidiči aut a musí dodržovat veškeré dopravní předpisy, které jim stanovuje vyhláška. Především nesmějí vstoupit do vozovky, a to ani na vyznačených přechodech, ve chvíli kdy řidič nemůže včas zareagovat a zabrzdit. Pokud se pěší pohybují po silnici, kde nejsou chodníky, měli by mít na sobě reflexní vestu nebo jiné dobře viditelné oblečení. „Zejména to platí v těchto podzimních dnech, kdy jsou mlhy a brzy tma,“ upozornila Lenka Burýšková.