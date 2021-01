Důvodů měli hned několik. Muž nejenže s kriminalisty příliš nespolupracoval, ale ukázalo se, že má s krádežemi kol hodně bohaté zkušenosti. V roce 2015 byl odsouzen za krádež téměř stovky jízdních kol. Propuštěn byl až začátkem října loňského roku a prakticky ihned začal krást znovu.

I vzhledem k trestní minulosti obviněného muže soudce akceptoval návrh kriminalistů a muže poslal do vazby. Pokud ho soud uzná vinným, může mu uložit s ohledem na páchání trestné činnosti v nouzovém stavu, trest až do výše osmi let odnětí svobody.