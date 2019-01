Hradec Králové – Trojice obžalovaných versus jedna svědkyně. Tak by bylo možné charakterizovat spor, jenž včera začal řešit Krajský soud v Hradci Králové. Jeho podstatou je údajné ublížení na zdraví, které skončilo smrtí.

Jednačtyřicetiletá svobodná matka Martina Podaná, která byla závislá na heroinu a živila se jako prostitutka v Maďarsku, je obžalovaná z toho, že 17. prosince 2011 napadla v bytě v Teplicích nad Metují opilého muže. Měla s ním praštit o dlážděnou podlahu a následně mu z peněženky vytáhnout dva tisíce korun.

„Způsobila poškozenému tupý úraz hlavy, zlomeniny lebky v zadní jámě lební s krvácením pod tvrdou plenu mozkovou a v měkkých plenách mozkových, zhmoždění kory mozkové. V důsledku zhmoždění mozku zemřel 19. prosince," píše se ve spisu.

Má čisté svědomí

Obžalovaná však svou vinu u soudu popřela. „Mám čisté svědomí, cítím se být neprávem obviněná. Byla jsem ve špatný čas na špatném místě. Přišla jsem k tomu jako slepý k houslím. Šly jsme s dcerou po ulici a on tam ležel. Prostě jsem prošla kolem mrtvoly. Myslím, že jsme ve svobodném státě, kde si můžu chodit, kam chci," vysvětlila u soudu Podaná.

Předtím ovšem uvedla, že ji poškozený fyzicky obtěžoval, sahal jí na ruku a ona ho vykázala z bytu. „Asi se opil a někde spadl," sdělila žena, jež byla naposledy soudně trestaná za to, že pobodla svého partnera nožem.

Těmi, kteří údajně poraněného muže vynesli z bytu a položili před dům, byli její spoluobžalovaní dvaapadesátiletý Peter Zeger a Karel Nekrasov.

„Já jsem u žádného incidentu nebyl. Poškozený ležel na zemi, nemluvil jako pokaždé, když byl opilý. Tak jsme ho vynesli na čerstvý vzduch," vysvětlil Zeger. Kromě toho, že neposkytl pomoc umírajícímu muži, je obžalován také kvůli vyhrožování klíčové svědkyni a neplacení alimentů na dítě.

Nekrasov se k soudu nedostavil. Se zlomenou nohou leží v léčebně dlouhodobě nemocných. Úraz mu způsobil Zeger, jenž je za ublížení na zdraví obžalován Okresním soudem v Náchodě. Při výslechu na policii Nekrasov uvedl, že se ničeho nedopustil a by se s poškozeným ze schodů netahal.

O co se opírá obžaloba?Obžaloba stojí na výpovědi svědkyně, jenž měla společně s obžalovanými přespávat v bytě:

„Poškozený chtěl po Podané sex. Ona řekla, že mu zadarmo nedá. Začala být agresivní, napadla ho a hodila na zem. Pak ho odnesli dolů. Je to skupina alkoholiků, udělali to pro peníze. Dcera Podané mě napadla dýkou a chtěla zabít."