Až dva roky vězení za omezování osobní svobody hrozí muži, který v pondělí bez dovolení na ulici pevně držel mladou cizí ženu za ruku. Vytrhnout se jí podařilo až ve chvíli, kdy okolo projížděli dva cyklisté. Muž se po příjezdu přivolaných strážníků nejdříve snažil mlžit, že byl pouze na pivu, ale když se dozvěděl, že ho vidělo několik svědků, k obtěžování se přiznal. „No a co, tak jsem na ni šáhnul, beztak si všechny osmnáctky zaslouží o…, jsou to všechno k…,“ snažil se nemístně a vulgárně hájit zadržený. Hradeckým strážníkům také sdělil, že má soudem nařízené léčení pro sexuální poruchu, ale téměř rok už tam nedochází.

