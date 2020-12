Dalších pět let nepodmíněně dostal u hradeckého krajského soudu osmatřicetiletý Daniel Houska. Ten ve vězení ve Valdicích na Jičínsku loni v prosinci pobodal svého spoluvězně. Napadl ho na toaletách, kde napadený zrovna uklízel.

Věznice Valdice | Foto: ČTK

„Obžalovaný svůj útok doprovázel výhružkou, že poškozeného podřeže,“ píše se v rozsudku. Jiného spoluvězně pak Houska letos v únoru týral přímo na společné cele. Opakovaně ho napadal, tloukl ho vězeňskými pantoflemi do hlavy a bil pěstmi do dolních končetin. Po několika dnech týrání donutil spoluvězně, aby se vysvlékl do půl těla a vylezl na horní palandu, kde ho přivázal zády k trubce od horkovzdušného topení. Ten utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně na zádech a na rukou.