Divoká jízda na metalovém oři skončila. Hlediště letního kina a provizorní stanové městečko se vyprázdnily. Přírodní amfiteátr trutnovského Bojiště osiřel. Ještě v neděli přitom burácel řevem kapel z celého světa při festivalu nejtvrdší hudby Obscene Extreme. Obešel se bez vážnějších problémů, policisté označili jeho průběh za poklidný. Zaznamenali pouze dvě krádeže. Na silnici však nachytali jedenáct řidičů pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem drog.

Jedenadvacátý ročník opět přivedl do Trutnova kapely z celého světa, od Nové Kaledonie po Venezuelu. Dokonce i partičku Ugrakarma z Nepálu, která pod nejvyššími světovými horami začala hrát jako první death metal a vydala album The Himalayan Metal of Death.