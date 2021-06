K podnapilému muži, který poškozoval zaparkovaná auta na hradeckém sídlišti vyjížděla ve čtvrtek večer hlídka městské policie. Na místo přijeli strážníci zrovna ve chvíli, kdy opilý muž kopal do zrcátka jednoho ze zaparkovaných aut.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové

Muž se strážníkům na místě přiznal, že kopal do dvou konkrétních vozů. Když se ho strážníci zeptali na důvod jeho jednání, odpověděl opilec svérázně: „Vesmír je na mě zlý. Půjdeme do pekla.“ Na místo dorazila i hlídka Policie ČR, která si případ převzala. Po vystřízlivění bude mít muž policistům co vysvětlovat.