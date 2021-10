Za drsným útokem na nemocného seniora stály podle soudu dlouhodobé sousedské spory. Sedmdesátiletý muž si opakovaně stěžoval na svého mladšího souseda, který bydlel o patro pod ním. Podle Jakuba Linka šlo ze strany seniora o šikanu a stalking.

Značně opilý muž vyběhl o patro výš za sousedem, vykopl dveře od jeho bytu a seniora brutálně napadl. Opakovaně ho bil pěstmi do obličeje a škrtil ho, aby nemohl volat o pomoc. Sedmdesátiletý muž skončil s několika zlomeninami a pohmožděninami v obličeji, zlomenině dvou žeber a dalšími zraněními na oddělení urgentní medicíny fakultní nemocnice. Kvůli zraněním v obličeji musel podstoupit chirurgický zákrok a v nemocnici strávil téměř celý měsíc.

„Sám mi řekl, že mě poslouchá hrníčkem. Stalkoval mě na balkoně a postupem času se to stále zhoršovalo. Stále mi říkal, že doma dupu,“ popisoval ve středu před soudem chování seniora obžalovaný. Že nebylo soužití se starším mužem jednoduché, potvrdily výpovědi i dalších svědků. Ani to však zdaleka neomlouvá to, co staršímu sousedovi Linek letos 20. února provedl.

Senior si ten den opakovaně stěžoval u majitele bytu, že Linek dělá hrozný kravál. Majitel pak Linkovi zavolal.

O případu jsme již psali:

„Dostal jsem telefon, že se mám do hodiny vystěhovat z bytu. V tu chvíli mi cvaklo a stalo se to, co se stalo,“ popisoval obžalovaný. Naštvaný a značně opilý muž vyběhl o patro výš za sousedem, vykopl dveře od jeho bytu a seniora brutálně napadl. Opakovaně ho bil pěstmi do obličeje a škrtil ho, aby nemohl volat o pomoc. Sedmdesátiletý muž skončil s několika zlomeninami a pohmožděninami v obličeji, zlomenině dvou žeber a dalšími zraněními na oddělení urgentní medicíny fakultní nemocnice. Kvůli zraněním v obličeji musel podstoupit chirurgický zákrok a v nemocnici strávil téměř celý měsíc.

„Vyběhl jsem nahoru a zatmělo se mi před očima. Vykopl jsem dveře a dal jsem mu levou rukou facku. Pak už mám jenom útržky. Nějakou tou pěstí určitě dostal, to nezpochybňuju,“ popisoval před soudem pětatřicetiletý muž, který je od 20. února ve vazbě.

Krajský uložil Linkovi nepodmíněný trest a poslal ho na 3,5 roku do věznice s ostrahou. Poškozenému má navíc zaplatit více než sto tisíc korun. Protože s rozsudkem souhlasily obě strany sporu, je od včerejšího dne pravomocný.

Svého jednání, které přičítá zejména afektu a opilosti, podle svých slov lituje. Ačkoliv původně hrozilo Linkovi až 18 let za pokus o vraždu, státní zástupkyně Lenka Faltusová nakonec souhlasila s přehodnocením právní kvalifikace na těžké ublížení na zdraví, kde je sazba od tří do deseti let. Vzhledem k tomu, že Linek před soudem prohlásil svou vinu, rozhodovalo se ve středu už pouze o výši trestu. Obhájce žádal o maximální možnou podmínku tří let na pětiletou zkušební dobu. Krajský soud se ale přiklonil k trestu nepodmíněnému a poslal Linka na 3,5 roku do věznice s ostrahou. Poškozenému má navíc zaplatit více než sto tisíc korun. Protože s rozsudkem souhlasily obě strany sporu, je od včerejšího dne pravomocný.

Odsouzeného čeká i další trest

Kvůli napadení souseda zřejmě čeká Jakuba Linka i další pobyt za mřížemi. Čin totiž spáchal ve zkušební době podmínečného odsouzení. V roce 2018 ho obvodní soud v Praze odsoudil za ublížení na zdraví a výtržnictví. Teď pravděpodobně podmínku přemění v další dvanáctiměsíční trest vězení. V něm nebude pětatřicetiletý Linek poprvé. Už dříve v něm strávil celkem 20 měsíců. Odsouzen byl totiž ve středu ve svém životě už posedmé, už potřetí šlo přitom o násilný trestný čin.

„Spouštěčem vašich problémů je alkohol,“ našel společný rys všech případů soudce Miroslav Veselský. Linek před soudem slíbil, že pít už nikdy nebude.