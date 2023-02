VIDEO: Stařenka jen v noční košili se v centru Hradce třásla zimou a naříkala

Do příjezdu policistů strážníci zabezpečovali místo události před vstupem nepovolaných osob. Během toho ale přišel „na pivo“ již značně podnapilý muž a domáhal se vstupu do restaurace. "Když mu strážníci ve vstupu zabránili, posilnil se vodkou a s plnou pusou urážek se dál domáhal piva. Na zákonnou výzvu, aby odešel domů, reagoval tak, že vstupoval do vozovky mezi projíždějící vozidla. Tam ohrožoval bezpečnost svou i projíždějících řidičů. Přitom hlídce stále vulgárně nadával.," popsala počínání opilého muže Soukupová.

A u nadávek nezůstalo, muž začal být brzy agresivní i fyzicky, a to i přes hrozbu použití donucovacích prostředků a převozu na protialkoholní záchytnou stanici. "Protože podnapilý šedesátník své chování neovládal, narušoval místo trestného činu a ohrožoval zdraví své i ostatních osob, strávil nedělní odpoledne na protialkoholní záchytné stanici. Pro několik přestupkových jednání bude řešen správním orgánem," zakončila popis případu Soukupová.