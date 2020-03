Strážníci městské policie v Hradci Králové se v posledních zaměřují na jedince, kteří nerespektují nařízení vlády a nenosí roušky. Denně obdrží desítky telefonátů od lidí, kteří upozorňují právě na to, že lidé nařízení nedodržují.

Městská policie Hradec Králové | Foto: Michal Komárek/ hradeckralove.org

O tom, že se Městská policie rozhodně nenudí svědčí i nedávný případ. Muž sedící bez roušky před halou vlakového nádraží a vykřikoval, že si může dělat, co se mu zlíbí a nikdo mu nebude nic nařizovat. Na výzvu, aby si nasadil roušku, nereagoval a z místa se snažil odejít. Poté, co ho hlídka zastavila, byl vulgární, agresivní a pokusil se plivnout strážníkovi do tváře. Dechová zkouška mu prokázala téměř 3 promile alkoholu.