Nový Bydžov - I když notně pod parou, stejně se ke strážcům zákona s pokorou zachoval dvaačtyřicetiletý řidič, kterého stopla policejní hlídka v neděli dopoledne v obci Skřeneř u Nového Bydžova.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Po dechové zkoušce se na displeji ukázala hodnota 2,1 promile. Dvaačtyřicetiletého řidiče policisté zajistili, zakázali mu další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz a převezli na služebnu, kde mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová s tím, že muž se k požití alkoholu do protokolu přiznal a policistům poděkoval za to, že ho zastavili a zabránili mu jet dál, protože by mohl třeba způsobit dopravní nehodu.