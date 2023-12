Za pěstování marihuany muž z Broumovska stráví jedenáct let ve vězení

Na jedenáct let poslal do vězení Petra Včeliše Krajský soud v Hradci Králové za pěstování, výrobu a distribuci marihuany. Podle soudu během let prodal do Polska bezmála půl tuny drogy. Konopí pěstoval v zemi zakopaných kontejnerech na své farmě v Otovicích na Broumovsku. „Je to absurdní, nelegitimní, svět se zbláznil,“ rozčiloval se Včeliš u soudu.

Svět se zbláznil, komentoval rozsudek odsouzený Včeliš. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Dvaačtyřicetiletý pěstitel konopí Petr Včeliš z Broumovska ve čtvrtek u Krajského soudu v Hradci Králové přiznal jen menší část viny. Rozsudek není pravomocný. „Prodej marihuany byl pro vás základní obživou,“ vysvětloval výrok senátu jeho předseda Jiří Vacek. Soud také pěstitelově firmě zabavil zhruba čtyři hektary půdy, kde byla pěstírna. Ta se skládala z dvojice lodních kontejnerů zakopaných v zemi. Samotné pěstování pak řídil počítač. Nad kontejnery ještě stál skleník, který využíval zbytkové teplo z podzemních prostor. O kauze jsme psali: Vypěstoval půl tuny marihuany. Chtěl jsem splatit dluh, hájí se muž z Broumovska Odsouzený Petr Včeliš s výrokem soudu razantně nesouhlasil. „Já se odvolávám, nemáte na to žádné důkazy,“ řekl soudci. „Je to absurdní, nelegitimní, svět se zbláznil,“ rozčiloval se ještě, když ho vězeňská eskorta odváděla ze soudní síně. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání. Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Farmář z Broumovska, jehož rodina žila v Otovicích alternativním způsobem života, obchodování s Polskem u soudu odmítl. Právě bezmála půl tuny prodané marihuany mu velmi přitížilo. Klíčový svědek obžaloby, kterému měl drogu prodávat, podle něj účelově lhal, aby si sám zajistil nižší trest. „Ze strachu z vězení a z pomsty svalil veškerou vinu na mě. Vymýšlí si. Mohu jen poukázat na rozpory v jeho výpovědi,“ uvedl Včeliš při své závěrečné řeči. Druhou část obžaloby, která se opírá o desítky kilogramů marihuany a dvě stovky rostlin nalezených při policejní razii v březnu 2022 na farmě v Otovicích, ale zčásti přiznal. V zemi zakopané kontejnery prý používal hlavně k pěstování legálního konopí s obsahem CBD. Dostal se ale do finanční tísně a dluhy se rozhodl splatit z výnosu z jedné nelegální sklizně marihuany. Umělé kluziště v Hradci už čeká na první bruslaře, rozpaky budí jeho kapacita „Umořit dluh pěstováním marihuany nebyl úplně nejlepší nápad. Nechápu ale, proč je za pěstování léčivého konopí stejný trest jako za vraždu,“ podivoval se ve čtvrtek ještě před výrokem soudu během hodinového proslovu na konci procesu. Jeho obhájkyně Helena Knittlová pak ve své závěrečné řeči prohlásila, že se obžalobě nepodařilo důvěryhodným způsobem prokázat vinu. Celé trestní řízení bylo podle ní vedené tendenčně. Státní zástupce Jan Vodička to odmítl. Na závěr soudu shrnul, že řetězec důkazů proti Petru Včelišovi je dostatečně robustní a že se bez pochybností podařilo prokázat pěstování, výrobu i prodej marihuany. „Pěstování CBD mělo sloužit k maskování pěstování zakázaného konopí,“ argumentoval žalobce. VIDEO: Prezident mluvil v Hradci Králové o potřebě regulovat populaci vlků Odsouzený muž měl celkem buď prodat, nebo vypěstovat víc než půl tuny marihuany. „Čistý zisk, který jsme byli schopni dopočítat, byl zhruba 33 milionů korun,“ dodal Jan Vodička. Státní zástupce také připomněl, že 42letý muž byl za stejný trestný čin už odsouzený před 10 lety. Tehdy od soudu odešel s podmínkou a peněžitým trestem. Podle žalobce se obžalovaný z trestu nepoučil: „Zvolil cestu, jakou zvolil.“ Státní zástupce navrhoval ve své závěrečné řeči trest 12 let vězení a zrušení firmy, která patřila odsouzenému.

