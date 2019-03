Ke konci února mělo dojít v jednom z místních domů k napadení dvou exekutorů. Jednašedesátiletý muž se měl po předchozí výzvě k vydání movitého majetku uchýlit nejenom ke slovnímu, ale i fyzickému napadání úředních osob. Následně je měl dokonce začít ohrožovat střelnou zbraní a nutit je ukončit nařízenou exekuci. Později se ukázalo, že se jednalo o kovovou plynovou pistoli. Nakonec měli soudní vykonavatelé i za použití slzotvorného prostředku útočníka společnými silami přemoci a po chvíli jej předat na místě zasahujícím policistům.

Muž se ale obvinění brání. „Krajský soud exekuci zrušil a pro neúčelnost zastavil. Oni si přijedou likvidovat barák, ukradli mi jaguára, začali na mě bejt příšerně drzý, tak jsem jednomu jednu fláknul, a když začal tvrdit, že mi dá chvat, tak jsem vytáhl pistoli. Držel jsem je na zemi a čekal na příjezd zásahovky,“ popsal nám celou událost s tím, že to byl právě on, kdo zavolal policii. „Takhle to nejde, já jsem po pátým infarktu a oni do mě začali strkat, tak jsem se bránil. Navíc zabírají věci mé manželky, které získala před uzavřením sňatku. Dvanáctiletý kluk brečel a oni se sprostě osočili i na doktorku, která mě přijela ošetřit, aby držela hubu,“ gestikuluje a zvyšuje hlas.

„Když přijela policie, tak jen řekli, že jsem na ně neměl brát pistoli, takže dostanu podmínku, protože já jsem nevystřelil, to bylo jejich štěstí. Odvezli mě v poutech, vyslechli a pustili,“ vrací se k výjezdu policistů.

„Exekutoři mohli být rádi, že vyvázli jen s modřinami. To je otřes, co se tu děje, oni vám nedají šanci, abyste jim mohl něco vysvětlit,“ dostává se opět do varu. Opakovaně tvrdí, že krajský soud zastavil v roce 2018 příkaz k exekuci a muži vnikli do jeho domácnosti neoprávněně.

Policisté jsou ale jiného názoru.

Podle nich měl muž řadu možností, jak se mohl proti exekuci bránit například vznesením odporu na exekutorský úřad oficiální cestou. „Řešíme jeho chování vůči exekutorům, ti začali označovat jeho majetek a ve chvíli, kdy zajistili klíčky od auta, muž odešel do vedlejší místnosti a začal je ohrožovat plynovou pistolí. Poté se uklidnil, vrátil ji na místo, následně začal exekutorům vyhrožovat znovu. Zpacifikovali ho slzným plynem a zavolali policii. Tuto verzi potvrzuje i kamerový záznam,“ konstatuje tiskový mluvčí policie Aleš Brendl.

Za své neuvážené jednání si tak provinilec v těchto dnech vyslechnul od jičínských kriminalistů obvinění ze spáchání zločinu vydírání a přečinu násilí proti úřední osobě, kdy mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce od dvou do osmi let.

Podle vyjádření policistů útoků na úřední osoby přibývá, svědčí o tom i nedávný atak dvou městských strážníků v Jičíně a nedávný případ napadení exekutora z Rychnovska.