Východní Čechy - Zločiny nejsou výdobytkem moderní doby. Vrahové, zloději a podvodníci provázejí lidstvo odnepaměti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Dokladem o zločinech dob dávno minulých jsou smolné knihy a zápisy apelačních soudů. Ukazují nám, jak se kradlo, vraždilo a soudilo v minulosti, i ve Dvoře Králové.

Svět zločinu bývá spojen se zvláštním druhem magie. Zloději a lapkové věřili, že jim kouzelné předměty pomohou uniknout trestu, že je učiní neviditelnými nebo jim otevřou všechny zámky a petlice. I když měli před očima desítky oběšenců, kteří tomu také věřili. Přesto zájem o provazy a hřeby ze šibenice, podkovy katovských koní nebo prsty popravených nekončil.

Za zmínku stojí případ z roku 1599, kdy skupinka zlodějů ze Dvora Králové sundala několik oběšenců z trutnovské šibenice a řetězy, na kterých viseli, s velkým ziskem prodali.

Některé z čarodějných relikvií ale bylo třeba získat skutečně krvavým způsobem. Jeden z případů se stal nedaleko města roku 1607.

Ten rok byl pro lupiče špatný. Už pár známých Petra Zebrika zvaného Klouzák skončilo v katových rukou. Měli dojem, že jim na kobylku nikdo neskočí.

Kolikrát si u korbelu nebo číše povídali, že není problém si opatřit škapulíř nebo amulet, který dokáže každému lapkovi pomoci v jeho „zaměstnání.“ A teď… Raději nevzpomínat.

Jenomže ten malý našeptávač někde uvnitř se občas stále ozýval. „Proč by si to někdo vymýšlel, zkus to také, kouzla tě ochrání.“ Teď se ozval znovu. V šenku se u džbánku setkal s partou zlodějů. Jak se vedla řeč, došlo samozřejmě i na kouzla. „Je to odzkoušené, když nosíš usušené srdce nenarozeňátka nebo ho sníš, žádný biřic tě neuvidí,“ opakoval už potřetí hřmotný lapka odněkud z Kladska.

Přesvědčil nejen Petra Zebrika. Druhý den se skupinka ukryla na lesní cestě, kterou chodili lidé na trh. Museli čekat dlouho, ale dočkali se. Blížila se mladá dívka s loktuší na zádech. Břicho se jí vzdouvalo. Jeden z mladších lapků se k ní připojil. Když nebyl nikdo v dohledu, přehodil jí přes hlavu šňůru a začal ji škrtit. To už se z porostu vyřítili i ostatní. Povalili nebohou ženu na zem a ještě živou ji začali párat. Šlo jim ale o jediné. Dostat se k plodu.

Právě hromotluk, který s nápadem přišel, pracoval jako řezník. Dlouhý nůž za chvíli našel, co chtěli nejvíc. Malé srdce rychlým pohybem rozdělil na několik dílků. Zloději krvavé kousky chtivě hltali.

Netrvalo dlouho a nejen Petr Zebrik zvaný Klouzák se přesvědčil, že ani tahle pověra neplatí. Neviditelným se nestal a biřici i kat si s ním věděli rady. Srdce nepomohlo nikomu. Hromotluka, jenž chtěl oloupit měšťana, ten se bránil a lupiče zabil.

Krvavý zločin soud ohodnotil také tvrdě. Petr Klouzák skončil na hranici a byl zaživa upálen.