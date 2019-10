Poškozený muž jim nahlásil ztrátu mobilního telefonu a peněženky s osobními doklady, kreditními kartami a hotovostí a škodu celkově vyčíslil na 20 tisíc korun. Prostřednictvím vyhledávací aplikace se poškozenému muži podařilo druhý den mobil najít v křoví nedaleko baru, v kterém o věci pravděpodobně přišel. Peněženka se mu také vrátila, bohužel však bez peněz a platební karty. Z internetového bankovnictví zjistil, že než stačil kartu zablokovat, někdo s ní pětkrát v celkové částce asi 1100 korun zaplatil.

Překvapení čekalo na muže, když si důkladně prohlédl obsah svého znovu nalezeného mobilu. Zjistil, že v něm jsou videa, která on nenatočil. S největší pravděpodobností se natočil sám neznámý muž v momentě, když se pokoušel dostat do mobilu. „Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit totožnost muže zachyceného na záběru, obracíme se na veřejnost o pomoc. Kdo muže pozná, ať zavolá na linku 158 nebo se dostaví přímo na policejní služebnu,“ žádá veřejnost o pomoc mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Pokud se podaří pachatele dopadnout, za trestný čin neoprávněné opatření platebního prostředku a zatajení věci mu hrozí až dva roky vězení.