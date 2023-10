Nedávejte se podvodníkům všanc, opět varuje policie. Ta na Hradecku nyní za jeden den zaregistrovala čtyři podvedené.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay.com

Během středy 18. října přijala policie na Hradecku čtyři oznámení o podezření z podvodu, kdy dotyční přišli dohromady o téměř 2 miliony korun. Podvedenými jsou tentokrát tři ženy ve věku 24, 37 a 42 let a jeden 64letý muž.

„Nejmladší a nejstarší žena sedly na lep neznámému volajícímu, který je přesvědčil o tom, že mají napaden účet. Mladší žena více než 700 tisíc vložila do bitcoinmatu v Pardubicích, kam ji dovezl z Hradce Králové taxík, který ji dojednal podvodník, ale který, přestože měla úhradu přislíbenou, musela zaplatit sama. Nejstarší žena zase necelých půl milionu korun z „napadeného účtu“ rozeslala v 15 transakcích na 4 různé účty. Třetí žena uvěřila neznámé volající osobě, která ji slíbila dar ve výši 610 tisíc Eur. Za dar však musela uhradit různé poplatky. Než si žena uvědomila, že se jedná o výmysl, podařilo se podvodníkovi z ní vytáhnout přes 50 tisíc korun,“ popsala případy policejní mluvčí Iva Kormošová.

Falešný pracovník banky a výhodné sázky. Muži přišli o 1,5 milionu korun

Podvedený muž pak doplatil na to, že se mu na internetu zalíbila reklama na výhodnou investici do kryptoměn. Po zaregistrování se mu ozval „odborník“ na investice, který ho přiměl k instalování programu na vzdálenou správu. Za asistence poškozeného, jenž potvrzoval autorizační kódy, mu pak tento machr přes finance z bankovního účtu převedl přes 620 tisíc korun do zahraničí.

„Opětně apelujeme na občany: Nevěřte všemu, co vidíte na internetu, a hlavně nevěřte neznámým volajícím! Na internetu i v telefonu se každý může vydávat za kohokoliv. Nikdy nikomu nesdělujte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, údaje z platební karty, autorizační kódy, ani žádná vaše hesla! V žádném případě takovým lidem neposílejte žádné peníze, přestože vám slibují modré z nebe. Bitcoinmat není žádná bankovní úschovna, ale přístroj, kde se nakupuje kryptoměna. Stvrzenky od vkladu jsou k ničemu, protože nemáte heslo k bitcoinmatovému účtu - peněžence,“ upozorňuje Kormošová s tím, že k těmto penězům se kromě podvodníka nikdo jiný nedostane.

Podvodníci umí být velmi přesvědčiví a dokáží svou oběť zmanipulovat a dostat tam, kam chtějí. Zachovejte duchapřítomnost a chladnou hlavu. „Žádná banka ani žádný policista takovým způsobem nejednají. Pro ověření volejte bezplatnou linku 158,“ dodává policejní mluvčí.