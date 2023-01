Z něj bylo obžalováno celkem sedm lidí, dva z nich poslal v tomto týdnu hradecký krajský soud za mříže. Jeden odešel s podmínkou. Zbylí čtyři byl zpoštěni viny, jedna mladá žena ještě čelí dalšímu obvinění.

Peníze lákali i z dalších lidí – a pak je utráceli. Jejich styl života nebyl rozhodně skromný, jeden svědek popisoval vozový park hlavního potrestaného. Ten neměl řidičák, zato se nechal vozit luxusními automobily – jednou to bylo BMW X5, podruhé Porsche Cayenne, potřetí mercedes. „Tvrdil, že jsou ty auta jeho," řekl svědek, který Ferdinandu Baníkovi dělal šoféra.

Šestnáctý a dvanáctý trest

Jeho šéf, pětačtyřicetiletý Baník, byl nyní odsouzen za podvod a vydírání. Je to pro něj už šestnáctý postih v životě, tentokrát by měl za mřížemi strávit osm a půl roku. Byl totiž hlavní postavou podvodu a celé party. Hlavní poškozený mu během roku a tři čtvrtě vydal více než 20 milionů.

Druhý nepodmíněně odsouzený je dvaapadesátiletý Milan Horváth (v minulosti jedenáctkrát trestaný). U toho recidivisty vše začalo, právě on nabídl pozdější oběti, že může investovat do koupi hotelu ve Španělsku.

Poškozený Horváthovi nakonec vydal tři a půl milionu korun. Za to měl slíbeno, že se mu peníze zhodnotí. Měl dostat 10 milionů. Jak ho Horváth nalákal? Ve Španělsku pracoval jeho syn, on za ním na nějaký čas odjel. Poškozenému tvrdili, že mohou sehnat levně hotelový komplex, který měl hodnotu 50 milionů eur. „Měl být na pláži, se sedmi bazény a podzemními garážemi," popsal. Prý se majitel dostal do insolvence, a proto to bude velmi výhodná koupě.

Když poškozený začal tušit problémy, volal do Španělska na číslo, které mu Horváth dal. Na něm se mu ozvala žena, která se představila jako velvyslankyně ve Španělsku. Podle všeho však šlo o přítelkyni Horváthova syna.

Zlomíme ti páteř, vyhrožovali mu

Horváth chtěl postupně další a další peníze – tu na zálohu, tu na převedení nemovitosti, tu na hlídání hotelu. Navíc se postupně do hry vložil také Baník. A ten ještě přitvrdil.

„Řekl mi, že musím dát další 3 miliony, jinak o ty původní přijdu. Prý je použili na praní špinavých peněz," popisoval poškozený. Bylo mu naznačeno, že vlastně financoval obchod s drogami.

Baník mu hrozil také tím, že by v cizině mohl být odsouzen k dvacetiletému trestu. „Vyhrožoval mi, že mi zlomí páteř, když nezaplatím," prohlásil podvedený muž.

„Nikoho jsem nevydíral. Poškozený si to vymýšlí," vypověděl Baník, s nímž byl obžalován také jeden jeho příbuzný. Ten nakonec vyvázl bez trestu. „Peníze jsem si vzal, ale ne tolik, kolik uvádí policie. Poškozený podle mě všechno dramatizuje," pronesl.

Částečně se přiznal také druhý nakonec nepodmíněně odsouzený Horváth, jehož syn byl jako pomocník při podvodu zproštěn viny. Také Horváth starší tvrdil, že sice peníze získal, ale mluvil jen o desetině z částky tři a půl milionu, o níž se měl obohatit.

„Měl jsem prostě rozjednanou nějakou věc, ale ta krachla," hájil se Horváth, který žil jako nezaměstnaný v Broumově a bral podporu.

Rozsudek všichni tři odsouzení přijali, stejně jako viny zproštění. Neodvolal se ani státní zástupce, a tak je verdikt soudu konečný.

Falšovali i výpisy z účtů. Máme na něm 79 milionů, přesvědčovali „klienta"

Jeden z členů party se ukázal také jako schopný falzifikátor. Vyrobil totiž minimálně dva padělky bankovních výpisů. Tyto dokumenty pak měly „klienty" nezvedeného spolku přesvědčit, že mají vstoupit do podnikání.

Měly ukázat, že má skupina na účtech dostatek peněz, a proto jde o solidní investici. Na jednom z nich byla jako zůstatek uvedena velmi zajímavá suma. „Ukazovali mi je. Na jednom bylo podle výpisu 79 milionů," prohlásil hlavní poškozený v kauze, který přišel o 23 milionů.

„Zhotovil jsem výpisu z účtů dvou bank. Nevěděl jsem, k jakému účelu budou použity," dušoval se při výslechu padělatel D. K.

Soud na jeho slova přistoupil a muže zprostil viny. Proto je volný.