„Bez zjevného důvodu, v úmyslu ho i usmrtit, fyzicky napadl poškozeného tak, že k němu přistoupil a nožem s délkou čepele 9 centimetrů ho bodl do krku,“ uvedla v pondělí před hradeckým soudem státní zástupkyně Lenka Faltusová. Pobodaného musel okamžitě převést vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Lékaři muži zachránili život.

Obětmi recidivisty se tehdy u autobusového nádraží ve Vrchlabí stali tři lidé. Nejdříve vyhrožoval smrtí své známé, pak brutálně zbil 59letého muže, který skončil na čtyři týdny v nemocnici, a nakonec bodl do krku právě 37letého muže.

Důvodem série výhrůžek smrtí, brutálního bití a bodnutí do krku byl zřejmě alkohol v krvi útočníka. „Je třeba přihlédnout k tomu, že obžalovaný byl patnáctkrát odsouzen zejména za násilnou trestnou činnost. Navrhuji panu obžalovanému uložit souhrnný trest okolo 12 let a ochranné protialkoholní léčení, jak je navrhováno znalci,“ uvedla ve své závěrečné řeči Lenka Faltusová. Obžalovaný by měl také zaplatit výlohy zdravotní pojišťovny na léčení obou svých obětí za víc než 300 tisíc korun.

Obhájce na závěr pouze připomněl, že se obžalovaný hned po útoku snažil zastavit krvácení své oběti. Jakub M. před hradeckým soudem ani nevypovídal. V plném rozsahu své skutky doznal a předem souhlasil s obžalobou. Na výzvu předsedy senátu Luboše Sováka, zda se chce ke svým skutkům vyjádřit, reagoval stručně: „Nemám k tomu co říct.“ Rozsudek má v plánu trestní senát Krajského soud v Hradci Králové vynést v úterý dopoledne.

Šestatřicetiletý muž má za sebou už 15 trestů. Mimo jiné právě za těžké ublížení na zdraví, výtržnictví, nebezpečné vyhrožování, ale také za neplacení výživného či maření úředního rozhodnutí. Soud mu také zakázal řízení.

Zdroj: Čížková Nikola