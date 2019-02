"Ze zkušeností z minulých let, kdy byl takový tabák předmětem trestního řízení vzhledem ke skutečnosti, že jej lze jednoduchým technologickým postupem nařezat, aby byl vhodný ke kouření, přistoupili k celníci důkladné kontrole nákladu," vysvětlila krajská mluvčí celního úřadu Jitka Fajstavrová s tím, že řidič polské státní příslušnosti předložil celníkům přepravní nákladní list, v němž deklaroval nákup zboží v Litvě a jeho tranzit do Bulharska. Byly v něm však uvedeny nesprávné a nepravdivé údaje. Ty si celníci ověřili se státními orgány zahraničních států na základě fungující mezinárodní spolupráce. "Nebylo z nich zřejmé místo vykládky zboží, mnohé další skutečnosti svědčily o padělání dokladu. Z těchto důvodů celníci náklad zajistili, odebrali vzorky, které odeslali do celně technické laboratoře, a pod dohledem dopravili do skladu celního úřadu," dodala mluvčí.

Jestliže se prokáže, že tabák měl být určený ke kouření a měla být uhrazena spotřební daň, pak si hradečtí celníci připíší na své konto další úspěšný zásah, při kterém zabránili úniku na dani v předběžné výši 4 miliony korun. Muži hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 1 milionu korun.