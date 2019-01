Vrchlabí - Na několika místech trutnovského okresu v úterý zasahovala policie. Kvůli vyšetřování závažné hospodářské činnosti obsadila na čas i správu Krkonošského národního parku. Nikoho ale neobvinila ani nezadržela.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„V těchto dnech kolegové z odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství dokumentují a prověřují podezření z možného spáchání závažné trestné činnosti, a to právě na Trutnovsku. Dnes byly na základě příkazu soudce prováděny domovní prohlídky nebytových prostor, a to jak u fyzických prostor, tak v prostorech veřejné správy,“ oznámil v úterý večer policejní mluvčí Jan Čížkovský.



Víc informací ale prozradit nechtěl. „Zatím nedošlo k zadržení žádné osoby, ani nikdo nebyl obviněn,“ upřesnil.



Jedním z míst, kde policie shromažďovala dokumenty, byla budova Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. „Můžu potvrdit, že od rána u nás byla policie, vyžádala si nějaké materiály, a my jsme je poskytli. Poskytujeme policii i nadále maximální součinnost při vyšetřování,“ potvrdil mluvčí správy Radek Drahný.



Prvotním cílem vyšetřování podle něj není správa parku. „Jsme státní správa, spravujeme státní majetek, takže logicky u nás podklady jsou a policisté si pro ně přišli k nám,“ dodal Drahný.

Podle České televize je středem zájmu kriminalistů projekt Herní krajiny Pecka, který stál zhruba 45 milionů korun. Peci pod Sněžkou se na něj podařilo získat dotaci 32 milionů z programu Interreg Česko-Polsko. Proto podle České televize policie zasahovala i doma u Alana Tomáška, starosty Pece pod Sněžkou.