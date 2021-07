/VIDEO/ Nejen střelnou zbraň, ale i pěstírnu marihuany našli v pondělí večer policisté u padesátiletého muže v Třebechovicích pod Orebem. Ten měl jen několik minut předtím vyhrožovat s pistolí v ruce na ulici kolemjdoucím lidem, na které dokonce zbraň namířil.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Po oznámení o opilém ozbrojeném muži vyrazilo do Třebechovic pod Orebem okamžitě hned několik policejních jednotek. Muže nakonec za pomocí donucovacích prostředků zadrželi v místě jeho bydliště. Dechová zkouška pak u padesátiletého muže ukázala 1,8 promile alkoholu, což vyšetřovatelé považují za pravděpodobný důvod jeho nepochopitelného jednání. Po zadržení policisté muže eskortovali k vyšetření do fakultní nemocnice a následně do policejní cely.