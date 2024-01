Policie pátrá, kdo obložil koleje v Hradci kameny. Ohrozil desítky lidí ve vlaku

Bylo to v sobotu krátce po 19. hodině, kdy policie přijala oznámení o nárazu vlakové soupravy do neznámého předmětu na úrovni zahrádkářské kolonie Červený Dvůr v Hradci Králové. Jak se ukázalo, byly to kameny, které někdo úmyslně na koleje umístil, nikomu se naštěstí nic nestalo, ale možná jen díky reakci strojvedoucího. Policie nyní hledá svědky, kteří by viníka pomohli vypátrat.

Ve vlaku cestovaly desítky lidí. | Foto: Policie ČR