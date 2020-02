Z vyšetřování totiž vyplynulo, že muž v roce 2011 ovdověl, čímž mu na důchodovou dávku automaticky vznikl nárok, jenže v roce 2013 se znovu oženil. Tuto skutečnost však už České správě sociálního zabezpečení neohlásil a vdovský důchod tedy od data sňatku pobíral neoprávněně. Českému státu za tu dobu způsobil škodu, která přesáhla 200 tisíc korun.

Ačkoli ihned poté, co podvod vyšel najevo, důchodce celou neoprávněně získanou částku uhradil, nevyhne se dalšímu trestnímu stíhání. A postih může být velice citelný. Za podvod, při němž způsobil škodu většího rozsahu, mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let nebo v lepším případě peněžitý trest.