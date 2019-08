„Svojí agresivní a nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní účastníky provozu,“ uvedl mluvčí policie Aleš Brendl. V úseku mezi obcemi Rohoznice a Bílé Poličany při průjezdu pravotočivou zatáčkou provinilec nakonec nezvládl řízení a havaroval. Zasahující policisté muže na místě zadrželi. Celou akci mimo jiné ze vzduchu zajišťoval a monitoroval policejní vrtulník. Policisté dalším šetřením zjistili, že se jedná o čtyřicetiletého výtečníka s bohatou trestní minulostí.

Náchodští kriminalisté i v souvislosti s uvedeným případem v těchto dnech muže obvinili z další trestné činnosti páchané na území Královéhradeckého kraje. Od května se pravděpodobně za pomocí násilí vloupal celkem do čtyř rodinných domů, do jednoho auta i do prodejny potravin a způsobil škodu přesahující 370 tisíc korun.

„Těchto činů se dopouštěl i přesto, že byl za přečin krádeže již v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán,“ podotýká Aleš Brendl. Muži hrozí další pobyt za mřížemi.