"Během pondělí jsme obdrželi několik oznámení, které pomohly se ztotožněním obou mladíků. Děkujeme médiím i veřejnosti za spolupráci," informovala v úterý dopoledne mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Oběma útočníkům podle informací policistů hrozí až dvouleté vězení za přečin výtržnictví. Není však vyloučeno ani překvalifikování na jiný trestný čin. Z dříve zveřejněného kamerového záznamu je patrné, že dva mladíci těsně před půl třetí ráno tvrdě zaútočili na muže sedícího na lavičce. Jeden z mladíků ho nejprve silou kopl do hlavy, následně se přidal i druhý a dvakrát do padajícího muže kopl také. Napadený pětatřicetiletý muž utrpěl zranění, které si vyžádalo převoz rychlou záchrannou službou na ošetření do nemocnice.