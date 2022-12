"Všechny skutky spáchal na Novobydžovsku během dvou měsíců od poloviny září do poloviny listopadu. Vždy nějakým způsobem překonal oplocení pozemku u rodinných domů a pak z garáží, kůlen, zahradních domků či dílen si odnášel hlavně jízdní kola a nářadí. Nepohrdnul však ani obnošenými teniskami či krmivem pro papoušky," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Soudce by muže mohl odsoudit na rok až 5 let do vězení nebo mu uložit peněžitý trest.