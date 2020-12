Po téměř dvou letech se podařilo hradeckým policistům objasnit krádež šesti figurek z betlému v ceně zhruba 140 tisíc korun. Ty zmizely začátkem ledna loňského roku z kostela Božského srdce Páně na náměstí 28. října v Hradci Králové.

Policie - ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

Všechny figurky byly vyřezávané ze dřeva, veliké od 25 do 35 centimetrů a staré od 80 do 90 let. Díky nově zjištěným skutečnostem zahájili policisté úkony trestního řízení s šestapadesátiletým mužem pro podezření ze spáchání přečinu krádež. K činu se policistům přiznal. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 1 do 5 let. Ukradené sošky se díky policistům po téměř dvou letech vrátily k majiteli.