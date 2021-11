Na místo hlídka dorazila současně se záchrannou službou, která 20letého muže v kritickém stavu převezla do nemocnice. Policisté okamžitě začali po útočníkovi pátrat. V nočních hodinách 15letého mladíka podezřelého z napadení zadrželi.

V současné době je mladistvý obviněn z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. Klade se mu za vinu, že o 5 let staršího muže po vzájemné potyčce bodl jedenkrát nožem. Dospělému by hrozil trest odnětí svobody od 2 do 8 let. V případě mladistvých je sazba poloviční.