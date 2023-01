Nejdéle, 21 let postrádají blízcí Janu Kubištová. Ženu hledají od července 2001, tehdy jí bylo 28 let. Dvacet let je pak pohřešován Ladislav Šulc. Zmizel v roce 2002, kdy mu bylo 24 let. Zásadní rozdíl je mezi pohřešovanými a hledanými. Pohřešované postrádá rodina a blízcí a hledaní se pak skrývají před spravedlností. To je i případ Patrika Plachetky. Příkaz k zatčení na něj vydal hradecký okresní soud už před 13 lety. „Dne 9. září 2006 ve Smiřicích společně s mladistvým spolupachatelem zastoupili cestu poškozenému a požadovali po něm vydání cigaret a peněz. Když jim poškozený sdělil, že peníze ani cigarety nemá, fyzicky ho napadli a v době, kdy ležel na zemi, mu strhli z krku stříbrný řetízek,“ píše se v policejním registru hledaných osob. Tehdy 23letého recidivistu poslal soud do vězení na čtyři roky.