Z účtů hradecké firmy a její předsedkyně zmizelo téměř 620 tisíc korun. Žena se do bankovnictví snažila dostat přes internetový vyhledavač, přihlašovací údaje ale vyplnila na falešném webu.

Policisté apelují na uživatele internetového bankovnictví, aby nikdy nevstupovali do bankovnictví přes odkazy. Mohli by o své peníze v bance přijít. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V pondělí se na policejní služebnu dostavila předsedkyně jedné hradecké firmy. Uvedla, že z firemního a z jejího účtu, které měla v jedné bance, zmizelo téměř 620 tisíc korun. Dle předloženého výpisu finance odešly za jeden den v několika transakcích na několik různých účtů.

Žena zadala název banky do vyhledávače a následně otevřela první odkaz, kde vyplnila přihlašovací údaje. „Do internetového bankovnictví se ji však nepodařilo přihlásit a následně ji bez jejího vědomí byla zřízena služba Smartbanking,“ sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Předsedkyně firmy své přihlašovací údaje zadala na falešném webu, a poskytla je tak podvodníkům. „Policisté případ zaevidovali a zahájili úkony trestního řízení pro tři trestné činy najednou - podvod; neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací; neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku; za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 8 let,“ uvedla policejní mluvčí.

Policisté apelují na uživatele internetového bankovnictví, aby nikdy nevstupovali do bankovnictví přes odkazy. „Vždy používejte originální stránky banky a jejich správnou webovou adresu. V současné době je nejbezpečnější vstupovat do internetového bankovnictví přes aplikaci, kterou si stáhnete do mobilního telefonu. Buďte obezřetní a pozorně čtěte zasílané SMS a co jejím odkliknutím nebo smart klíčem potvrzujete,“ radí Iva Kormošová.

Důležité je také kontrolovat webovou adresu. Falešné stránky bank propagují ve vyhledavačích podvodníci jako zaplacenou reklamu. „Tímto způsobem podstrčí své falešné stránky, které se tváří jako stránky banky a jsou na první pohled nerozeznatelné od pravých,“ vysvětluje mluvčí policistů.