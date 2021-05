Peníze vybíral postupně a vykazoval je jako dotaci pokladny. Trestní oznámení podali vlastníci jednotek, kteří pojali podezření na prapodivné fungování SVJ, kdy následně zjistili, že na společném účtu mají jen necelou stokorunu.

Z vyšetřování vyplynulo, že muž byl předsedou v domě již od roku 2003, kdy vykonával svou funkci spolehlivě. Před necelými deseti roky si však začal brát krátkodobé půjčky, čímž se dostal do tzv. dluhové spirály. Jelikož už své závazky nedokázal hradit, začal k jejich splácení používat peníze z pokladny SVJ.Obviněnému muži, který je stíhán na svobodě hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.