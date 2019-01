Ústí nad Labem/Východní Čechy - Čtveřice mužů z hradeckého kraje se zpovídá z obchodování s lidmi. Kvůli možné podjatosti musí kauzu řešit soud v severních Čechách.

Jen na prstech jedné ruky by se daly spočítat případy, kdy státní zástupce podává žalobu na lidi, kteří nepatří do jeho krajské příslušnosti.

Výjimku potvrzující pravidlo teď stvrdilo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, které podalo obžalobu na čtyři muže, kteří nejsou ze severu Čech a nepáchali zde žádnou trestnou činnost. Přitom byli obžalováni a jsou souzeni u ústeckého krajského soudu.

Soudní jednání bez podjatosti

Došlo k tomu proto, že jeden z obžalovaných má příbuzného zaměstnaného v Hradci Králové na místně příslušném krajském státním zastupitelství. Podle zdrojů Deníku se má jednat o obžalovaného devětatřicetiletého Roberta Viesnera, jehož příbuzný je královéhradecký státní zástupce Jiří Viesner.

Tuto informaci potvrdila i tisková mluvčí ústeckého státního zastupitelství Lenka Bradáčová. Královéhradecký státní zástupce Jiří Viesner se k celé záležitosti vyjadřovat nechtěl.

Spolu s Robertem Viesnerem stanuli před ústecký soudní tribunál o rok mladší Vladimír Moravec z Opočna, šestatřicetiletý Libor Šaroun z Dobrušky a šestadvacetiletý Michal Mekiska z Hajnic.

Dívky měly mužům vydělat statisíce

Podle obžaloby například Moravec v roce 2009 po dohodě se Šarounem měli sjednat pro svoji tehdy sedmnáctiletou přítelkyni „práci“ – poskytování sexuálních služeb za úplatu v Night clubu Riviera ve Vamberku. Moravec se měl také podílet s Viesnerem na zprostředkování poskytování sexuálních služeb řady dívek za úplatu v nočním klubu Dallas, v obci Býšť na Pardubicku, který právě Viesnerovi patřil.

V sexuálním byznysu přitom nejde o malé peníze.

Šaroun se prý například od září 2007 do dubna roku 2010 staral o dnes pětadvacetiletou dívku, z jejíchž výdělků z prostituce získal nejméně 1 200 000 korun. Jiné dívky Moravcovi, Šarounovi a Viesnerovi vydělaly každá desítky až stovky tisíc korun.

Podle trestního zákoníku se Moravec a Šaroun dopustili zločinů obchodování s lidmi a kuplířství, Viesner „jenom“ zločinu kuplířství, Mekiska je navíc obviněn z přečinu nedovolené výroby drog.

„O žádné prostituci jsme nevěděli“

Viesner a Šaroun u soudu uvedli, že prý nevěděli, že se v jejich podnicích dívky „prodávají“, jen jim pronajímali pokoje. Moravec si prý od obou mužů půjčoval peníze a nic zlého nedělal.

Z hlediska prostituce jsou aktéři tohoto příběhu podle svých prohlášení nevinní. Obžalovaný Moravec jenom přiznal, že několikrát rozdal a prodal drogy, od svého známého Mekisky. Soud pak rozesmál svým tvrzením pod přísahou, že je debil a nic si nepamatuje. Předseda senátu chtěl, aby to pokud možno uvedl přesněji. „Jsem debil,“ zněla odpověď Moravce. V tu chvíli se smíchu neubránil nikdo – od trestního senátu, přes justiční stráž, obhájce a přítomnou veřejnost. Jenom Moravec zůstal vážný.

Že by nutil k placenému sexu svoji přítelkyni, však popíral. „Seznámili jsme se na diskotéce když tancovala nahá u tyče. Živila se tím, že okrádala pány, kteří vypadali movitě, vyspala se s nimi a obrala je. To mně říkala, když jsme byli potom spolu,“ uvedl Moravec ke vztahu s mladičkou dívkou.

Na dotaz soudu uvedl, že do podniku k Šarounovi jezdila, protože „v Rivieře se učila tancovat“. Policie u Moravce navíc zadržela zápisníček se jmény děvčat a částkami. Moravec vysvětlovat kuplířský notýsek jenom jako fígl na známé. Potvrdil však, že některým děvčatům zprostředkovával zaměstnání občas jako tanečnice. „Chtěl je i Viesner. Dohodl jsme se na dodávce s Viesnerem. Bavili jsme se o tom, že bere tanečnice,“ řekl u soudu s tím, že celou věc bral jako poslání najít nezaopatřeným dívkám práci.

„Bral jsem se jako takový úřad práce – přijely za mnou, že by chtěly někde tancovat. Řekl jsem, že to není problém a zavolal Viesnerovi. Oni se poté dohodli. Co tam pak děvčata dělala dál, to nevím, nikdy jsem u toho nebyl, jenom si od Viesnera půjčoval peníze,“ dodal Moravec.

