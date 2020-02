"Policisté vyjížděli 23. ledna na základě telefonického oznámení k náhlému úmrtí do jednoho z rodinných domů na Náchodsku, kde nalezli devadesátiletou ženu, která nejevila známky života a dále jednašedesátiletou ženu, kterou si s ohledem na její zdravotní stav převzali do péče na místě lékaři," uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková, s tím, že policie poskytla maximum informací, které v tuto chvíli může zveřejnit.

Při následném důkladném ohledání a zadokumentování místa události kriminalisté pojali podezření, že 90letá žena mohla zemřít nikoliv přirozenou, ale násilnou smrtí. "V tu chvíli byla nařízena soudní pitva, jejíž výsledek toto podezření potvrdil," dodala Magdaléna Vlčková.

Případ si proto převzali kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a kvalifikovali jej jako zvlášť závažný zločin vraždy, z něhož nyní obvinili 61letou ženu, která i nadále zůstává v nemocniční péči. "Obě ženy byly v příbuzenském vztahu," nechtěla být konkrétnější policejní mluvčí o podrobnostech závažného zločinu. "Je to stále hodně živá událost, neustále v tom případu probíhají další procesní úkony a s ohledem na tyto skutečnosti to je maximum co můžeme sdělit."

"V případě uznání viny hrozí obviněné až 18 let odnětí svobody," dodala policejní mluvčí.

Letošní první vražda v Královéhradeckém kraji přišla o více než čtyři měsíce dříve než v loňském roce. Na začátku června 2019 obcí Střevač na Jičínsku otřásla smrt novorozence, kterého o život na samém počátku životní dráhy připravila jeho 18letá matka. Ta novorozené dítě podle policie trýznivým způsobem hned po porodu zavraždila v koupelně bytu, kde žila s matkou a sourozenci. Na smrt holčičky upozornila její babička. Následující den policie zahájila trestní stíhání matky dítěte. Na základě obvinění ženě hrozí až dvacet let za mřížemi.

Vražda v rodině

Oba případy pojí příbuzenský vztah mezi obětí a obviněným, což není ve sféře násilností končících smrtí nic neobvyklého. Naopak - právě v rodinách dochází dle statistik k vražedným útokům nejčastěji. Psycholog Jan Lašek to vysvětluje tím, že v rodinách jsou konflikty nejdelší, nejintenzivnější, mají dlouhodobé kořeny, i po generace. "Pak se stane, že člověk často pod vlivem stresu, alkoholu nebo drog, které sníží racionalitu má pocit, že teď je potřeba ten konflikt vyřešit, že je to jediné řešení," komentuje okamžiky které předcházejí tragickým koncům. To, jestli podobný scénář předcházel i první letošní vraždě policie prošetřuje.

Jiří Řezník