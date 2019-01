Hradec Králové - Pokračující kauzu ponižování spolupracovníka, ale také znásilnění či pohlavní zneužití bude v tomto týdnu řešit hradecký krajský soud.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Hned dvě ženy během pár minut si podle obžaloby vybral pět dnů před Vánocemi minulého roku Stefan Aranyasz.

Tenhle násilník řádil na Semilsku a nyní bude jeho případ řešit Krajský soud v Hradci Králové. Muž je obžalovaný ze znásilnění a k tomu pokusu o něj. Hrozí mu vysoký trest - až dvanáctileté vězení.

Obžalovaný, který útočil na Semilsku, nejprve zkusil znásilnit jednu ženu. Bylo čtvrt hodiny před pátou hodinou ranní, když přiběhl k poškozené, kterou policisté označili číslem 1.

Za pár minut hned dvě oběti

„Jednou rukou ji uchopil za rameno, resp. za ruku, a druhou rukou se slovy „come" ukazoval na svůj rozkrok v úmyslu vynutit si pohlavní styk, na její volání o pomoc a snahu vymanit se ze sevření reagoval tím, že ji se slovy „shut up" udeřil pěstí do obličeje," stojí napsáno v obžalobě. „A dále se ji za současného ukazování na svůj rozkrok snažil přitáhnout k sobě, přičemž k dokonání činu nedošlo díky zásahu kolemjdoucího."

Tento útoku mu tedy nevyšel, jenže on nepřestal. Za pár minut, po páté hodině, atakoval další ženu. „Přes její volání o pomoc, snahu odstrčit ho, obejít a z místa odejít a přestože ho tloukla rukama, ji opakovaně uchopil oběma rukama v horní části těla a povalil na zem, kde ji přes její pokračující obranu spočívající v kopání a ohánění se rukama strhnul kalhoty a kalhotky, sám si svlékl kalhoty a opakovaně na ní vykonával soulož, následně poškozenou zvedl do polohy vkleče, uchopil ji v oblasti temene hlavy, vsunul jí penis do úst a po dobu přibližně pěti minut ji nutil k provádění felace," je napsáno v obžalobě.

Pro oběť to byl děsný zážitek, po něm se u ní začala rozvíjet posttraumatická stresová porucha, která trvá dodnes. Žena má úzkosti, deprese, sexuální averzi, nespavost i poruchu příjmu potravy.

Ze spolupracovníka udělal otroka

Až deset let za mřížemi hrozí vysokoškoleskému učiteli z Pardubic. Josef Brožek je obžalován z obchodu s lidmi – důvodem je to, že si podmanil, a vlastně i zotročil jednoho svého spolupracovníka.

Navíc se ho snažil připravit o rodinné úspory, podle obžaloby ho donutil podepsat směnky na 20 milionů.

Proces se vrací a bude pokračovat zásadním výslechem. Vypovídat by měl poškozený muž, který to v první části hlavního líčení odmítl. Nechtěl být v jedné místnosti s obžalovaným.

Mluvil však při výsleších na policii, kde popisoval například chorvatskou „dovolenou" „Musel jsem hlídat psy. Chodil jsem na pláž, kde jsem fotil polonahé ženy. A musel jsem balit ženy na večer," vykládal.

Takhle se musel chovat, i když byli s Brožkem společníci, měli firmu zabývající se marketingem. Dokonce byli oba jednatelé. Jenže postupně se začaly projevovat jejich povahy, které popsali i znalci. Brožek je dominantní typ, naproti tomu jeho společník submisivní.

„Zesměšňoval ho, říkal mu Zdenička. Sice spolu podnikali, ale snažil se mu dokazovat, že je pán a on jen pes," řekl státní zástupce Milan Šimek.