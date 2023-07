/VIDEO, FOTO/ Tajní i uniformovaní policisté, justiční stráž a těžkooděnci – nezvykle přísná bezpečnostní opatření u Krajského soudu v Hradci Králové neprovázela proces s nebezpečným gangem, ale s pěstitelem marihuany z Broumovska. V podzemních kontejnerech měl 42letý muž z Otovic podle žalobce vypěstovat desítky kilogramů rostliny za desítky milionů korun. Za devět let měl vypěstovat celkem půl tuny konopí. Obžalovaný Petr V. svoji řeč před soudem zahájil tím, že chtěl od mládí pomáhat lidem a chovat zvířata na své farmě bez podávání léků.

Nezvykle přísná bezpečnostní opatření provázejí jednání Krajského soudu v Hradci Králové s mužem, který je obžalovaný z pěstování a prodeje marihuany. | Video: Jiří Fremuth

Na uzavřené jednání se dostali z veřejnosti jen novináři. Důvod? Na začátku dubna neveřejné jednání o prodloužení vazby v téže věci zhatila manželka obžalovaného se skupinou asi 15 lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřitelé České republiky. Z uzavřeného jednání se je podařilo vykázat až za pomoci policie.

Tentokrát soud začal bez incidentu. Žaloba 42letého muže viní z toho, že na pozemcích v Otovicích na Broumovsku ve velkém pěstoval marihuanu. „Policisté v rámci vyšetřování zjistili, že muž měl tento ‚business‘ provozovat už několik let, kdy měl část sušiny prodávat na území České republiky a část na území Polska. Dohromady měl vypěstovat přibližně půl tuny marihuany a inkasovat desítky milionů korun,“ uvedla loni v březnu po razii na Broumovsku mluvčí policie Lucie Konečná.

„V přesně nezjištěné době, nejméně od letních měsíců roku 2021 do 21. 3. 2022, ve velkoobjemových přepravních kontejnerech zakopaných v zemi pěstoval nejméně ve dvou cyklech konopí s vysokým obsahem kanabinoidních látek, z prvního cyklu vyrobil přesně nezjištěné množství, nejméně však 46,913 kg marihuany,“ četl z žaloby státní zástupce Jan Vodička.

„Způsob pěstování byl velmi sofistikovaný. V poslední fázi trestné činnosti si pořídil velkoobjemové kontejnery, které zakopal do země a tam ty rostliny pěstoval, přičemž z nich využíval teplo a zápach vypouštěl do foliovníku, v němž pěstoval legálně takzvané CBD konopí a tím maskoval tu výrobu marihuany,“ dodal žalobce.

Do Polska měl podle žaloby vyvézt za několik let 500 kilogramů marihuany a po odečtení nákladů si přišel na víc než 30 milionů korun.

Obžalovaný muž svoji řeč před soudem zahájil tím, že chtěl od mládí pomáhat lidem a chovat zvířata na své farmě bez podávání léků. Proto se zajímal o technické konopí. „Část je tam pravdy, velká část je zkreslená,“ komentoval svou obžalobu Petr V. Propracovanou pěstírnu prý původně budoval pro pěstování legálního konopí s účinnou látkou CBD. Do země je umístil prý kvůli lepší izolaci a vytápění foliovníku.

Jenže cena CBD na trhu klesla, potřeboval známým vrátit peníze, a tak se rozhodl pro pěstování nelegální marihuany s THC. „Bohužel, když to vezmu zpětně, jsem se přiklonil k té ne úplně šťastné variantě, že do jednoho boxu vysadím THC a splatím to,“ kál se před soudem muž, kterému hrozí trest 10 až 18 let vězení.

Zpochybnil ale žalobou předložené laboratorní testy na obsah zakázaného THC v usušených rostlinách, které u něj policie při razii zabavila. „Většina sušiny je CBD, ale část byla i starší THC,“ řekl bývalý farmář u soudu. Část marihuany pak měl mít pro vlastní potřebu, něco pak prý pěstovala známá. Něco chtěl prý použít jako hnojivo. Za pěstování marihuany už byl odsouzený před deseti lety.

Policie ale také našla v mrazáku v domě téměř 8 gramů nabalených dávek LSD. Petr V. řekl, že mu bylo líto drogu, kterou získal náhodou před lety, vyhodit, a že ji nikdy neprodával.

Soud bude zřejmě pokračovat výslechem klíčového svědka až koncem prázdnin. Polák, se kterým měl Petr V. spolupracovat, k hradeckému soudu odmítl tento týden přijet, protože se prý bojí o svoji bezpečnost a soud ho tedy vyslechne pomocí videokonference.