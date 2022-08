Osmatřicetiletý řidič v Adršpachu dvěma přejetým mužům neposkytl první pomoc a z místa nehody ujel. Policie ho vypátrala druhý den, hrozí mu pět let vězení. Není to přitom poprvé, kdy tento muž za volantem někoho zabil. Navíc má bohatou trestní minulost.

„Osmatřicetiletý muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel do května 2024. Mohu potvrdit recidivní minulost i za protiprávní jednání v dopravě, kdy byl v roce 2017 v okresním soudě v Náchodě uznán vinným za přečin za usmrcení z nedbalosti,“ potvrdila Deníku mluvčí policie Lucie Konečná.

V roce 2016 v Červeném Kostelci J. Č. nacouval do seniorky. Žena po několika dnech podlehla vážným poraněním hlavy. Při další, tentokrát dvojnásobné tragédii v Adršpachu za volantem neměl co dělat, byl v zákazu řízení. Tím navíc porušil svoji podmínku, díky které byl na svobodě.

„V minulosti mu byl uložen trest zákazu činnosti opakovaně, odhaduji, že asi desetkrát. Zhruba od roku 2002 má trest zákazu činnosti prakticky nepřetržitý a opakovaně jej porušuje,“ uvedl pro CNN Prima News soudce Okresního soudu v Náchodě Jiří Kučera.

"Muž má recidivní minulost, a to i za protiprávní jednání v dopravě," dodal Kučera.

Tragédii, při které v pondělí zemřeli dva manažeři sušické outdoorové firmy High Point, připomíná improvizovaný pomníček. Přímo na odbočce na horní parkoviště v Adršpachu je několik květin a svíčka. Podle jedné z obyvatelek ze sousedství projelo místem rychle osobní auto a ozvala se rána. Nehoda se stala v pondělí večer kolem tři čtvrtě na deset. Silnice procházející Adršpachem je v místě široká akorát na dvě auta a mírně stoupá do kopce. Od parkoviště ji odděluje zelený pás a chodník s lavičkami.

„Řidič neměl rovněž poskytnout sraženým chodcům první pomoc, neměl učinit opatření, která mu ukládá zákon a z místa nehody ujel,“ popsala dění Lucie Konečná.

Jeden z mužů byl mrtvý na místě, druhý zemřel během transportu vrtulníkem do královéhradecké fakultní nemocnice. „Při transportu se jeho stav zhoršil a zemřel. Jeho zranění byla tak vážná, že se nám ho už nepodařilo transportovat do nemocnice živého,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.

Policisté okamžitě rozjeli velkou pátrací akci a našli nabourané auto v sousedním Zdoňově a v úterý dopoledne pak zadrželi i jeho řidiče. „Provedená dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ řekla za policisty Lucie Konečná.

Obětmi tragické nehody jsou dva šéfové firmy High Point ze Sušice, kteří přijeli do Teplic nad Metují na Mezinárodní horolezecký filmový festival. Ten začíná ve čtvrtek.

„S obrovskou bolestí na srdci oznamujeme všem našim zákazníkům, přátelům a obchodním partnerům, že v pondělí 22. 8. ve večerních hodinách tragicky zahynuli v Adršpachu naši šéfové, kolegové a nejbližší kamarádi Zikmund Schwarzkopf mladší a Matěj Molcar. Oba se jako chodci stali účastníky dopravní nehody, jejíž následky nepřežili,“ uvedla na svém facebookovém profilu firma.

Na recidivistu uvalil soudce vazbu. „Nyní je osmatřicetiletý muž obviněn z usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za což v případě prokázání viny hrozí až 5 let za mřížemi,“ doplnila policejní mluvčí.

Vesnice s necelými pěti sty obyvateli, která je vstupní branou do Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, pondělní tragédií stále žije. Nikomu se ale v Adršpachu o tragédii příliš mluvit nechce. „Je to hrozná tragédie. Nechápu, jak je možné, že tomu darebákovi hrozí jen pět let ve vězení,“ řekla pod příslibem anonymity jedna ze zaměstnankyň nedaleké restaurace.