Řezník žil léta v Karibiku, teď ho v Česku dohnala minulost

Hradec Králové - Osm let žil v Karibiku, jenže po návratu do Česka ho dohnala minulost. A to se navíc teď potvrdilo. Někdejší řezník Martin Jorda byl odsouzen k pětiletému vězení Krajským soudem v Hradci Králové. Prohřešek? Podvody, krádež, zanedbání výživy.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Jorda se totiž zapletl do podivného kšeftu za 25 milionů korun. Stalo se v roce 2005, kdy vystupoval jako jednatel jedné firmy zabývající se obchodem s betonářskou ocelí. „Byl jen bílým koněm," uznal i státní zástupce Jaroslav Jakl. Jorda byl v té době nezaměstnaný, rok předtím se sice živil jako řidič, ale přišel o řidičák. „Neměl jsem ani na bydlení," vzpomínal muž, který má navíc vyživovací povinnost na dvě děti. Proto přistoupil na nabídku jednoho známého, o němž mluvil jako o Milošovi. Ten mu dohodil „práci", Jorda se stal jednatelem společnosti zabývající se právě obchodem s betonářskou ocelí. Podle všeho byla jeho funkce pouze naoko. „Jen jsem podepisoval nějaké listiny. Co v nich bylo, nevím. Nečetl jsem je," přiznal. Jako v uvozovkách jednatel měl dohodnout obchody za 25 milionů korun. Právě tato suma pak byla při soudním procesu označena jako škoda, již způsobil. Jiří Čermák, vlastník firmy, s níž měl Jorda obchodovat, totiž tvrdil, že šestkrát soudně trestaný muž od něj tyto peníze převzal. „Není to pravda, žádné jsem nedostal," řekl Jorda. Notářka, v jejíž kanceláři se měla transakce udát, předání neregistrovala, ale muži každopádně v její kanceláři podepsali, že k ní došlo. Ocel ale nikdy mezi firmami neputovala… Jorda měl dostat za svou roli plat od jakéhosi Tomáše Švejdy, jenž mu měl navíc později posílat do Dominikásnké republiky, kam mu bylo doporučeno přesídlit, 10 tisíc měsíčně. Navíc v době, kdy přežíval v Karibiku, byl odsouzen za krádež dvou nákladních aut. A to vše se nyní potvrdilo.

Autor: Jiří Fejgl