Jednapadesátiletého cizince hradečtí kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněného muže v úterý policisté propustili na svobodu, kde bude nadále stíhán.

K tragické nehodě došlo v pondělí krátce před šestou hodinou ranní. Podle zjištění policistů řidič kamionu jedoucí po Koutníkově ulici ve směru k ČKD nerespektoval červený signál semaforu a vjel do křižovatky U Kalinky v době, kdy do ní z ulice Petra Jilemnického vjelo osobní vozidlo Škoda Octavia. Kamion osobní auto, ve kterém cestovali tři lidé, smetl. Šestačtyřicetiletý řidič osobního auta na místě zemřel, jeho dva spolucestující záchranáři převezli do hradecké fakultní nemocnice. Vlivem nárazu došlo dále k poškození zaparkovaného vozidla Ford. U řidiče kamionu policisté vyloučili požití alkoholu před jízdou provedením dechové zkoušky.