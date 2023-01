„Na začátku týdne zaslal vyšetřovatel na Okresní státní zastupitelství v Náchodě návrh na podání obžaloby proti 39letému řidiči ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jelikož řídil vozidlo i přes to, že má vysloven platný zákaz řízení až do roku 2027,“ uvedla mluvčí policie Lucie Konečná.

Nehodu v Adršpachu nepřežili dva chodci. Řidiče musela vypátrat až policie

Oběťmi tragédie byli manažeři šumavské firmy s outdoorovým oblečením ve věku 29 a 49 let. Do Adršpachu přijeli pár dní před mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem v Teplicích nad Metují. Nehoda se stala 22. srpna. Oba muži šli kolem desáté hodiny večer po silnici u horního parkoviště v Adršpachu. „Jeden z mužů svým zraněním na místě podlehl, druhý zemřel při leteckém transportu do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí bezprostředně po tragédii.

Rovnou do vězení

Recidivista, který měl v době nehody platný zákaz řízení, od nehody ujel. Policisté našli nejdřív v sousední obci odstavené nabourané auto, pachatele zadrželi po několikahodinovém pátrání. Muž okamžitě putoval do vazby a následně do vězení. „V minulosti byly za obdobnou trestnou činnost odsouzen k podmíněnému trestu v trvání 1 roku a 3 měsíců se zkušební dobou na 5 let, ale protože se ve zkušební době dopustil další trestné činnosti, soud mu podmínku změnil na nepodmíněný trest a muž nastoupil výkon trestu,“ vysvětlila za kriminalisty Lucie Konečná.

Policie rovněž zveřejnila nové poznatky. Podle nich měl pachatel v době dopadení negativní dechovou zkoušku, ale podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvětví toxikologie měl v době nehody okolo 0,2 promile alkoholu v krvi. „Ze znaleckého posudku z oboru dopravy také vyplynulo, že řidič jel v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů v hodině přibližně 90 kilometrů v hodině, a že poškození šli prostředkem komunikace,“ uvedla poslední poznatky kriminalistů Lucie Konečná.