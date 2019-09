Chvíli po poledni nejprve neznámý řidič poškodil na parkovišti na Masarykově náměstí v Novém Bydžově zaparkované vozidlo Peugeot 106, v podvečer pak dosud nezjištěný řidič poškodil levou stranu osobního auta Mazda CX-3 v Roudničské ulici v Hradci Králové.

Policisté v obou případech hledají případné svědky, kteří by pomohli identifikovat automobily a ztotožnit řidiče dosud neznámých vozidel. Řidičům hrozí ztráta 7 bodů, sankce od 2500 do 5 000 korun a zákaz řízení od 1 do 6 měsíců.

V souvislosti s těmito nehodami policisté upozorňují všechny řidiče, že jsou povinní dopravní nehodu oznámit nebo alespoň druhému řidiči poskytnout součinnost, sdělit mu totožnost a údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě.