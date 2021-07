Ženy si v neděli okolo 14. hodiny nejprve všimla policejní hlídka na lesní cestě nedaleko Biřičky. Poblíž zaparkovaného auta tam vyhodila na zem dvě láhve. Policisté ji proto vyzvali, aby láhve uklidila. Žena hlídku uposlechla a láhve dala do auta. O necelou hodinu později si policisté všimli stejné ženy za volantem auta na Svatováclavském náměstí v Hradci Králové. Řidičku proto okamžitě zastavili a vyzvali ji k předložení všech dokladů potřebných k řízení vozidla a podrobení se dechové zkoušce. Šestačtyřicetiletá žena měla sice všechny doklady v pořádku, ale dechová zkouška ukázala extrémní hodnotu téměř čtyř promile.

Hodnotou na přístroji byli zaskočeni i sami policisté. Řidička totiž podle nich nejevila známky opilosti a za zbytečný následně označil pobyt na záchytce i lékař."Na to, kolik žena nadýchala, komunikovala s policisty srozumitelně, pohyby měla koordinované a na první pohled nejevila známky opilosti. Policisté ji zakázali další jízdu, zadrželi ji řidičský průkaz a převezli na protialkoholní záchytnou stanici, kde ji lékař uznal schopnou pobytu v policejní cele," popisuje mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová. Poté, co žena v cele vystřízlivěla, policistům řekla, že od sobotního odpoledne do nedělního rána vypila dvě tři čtvrtě litrové láhve vína. Policisté ji sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí až jeden rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.