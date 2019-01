Hradec Králové - Byli v tíživé finanční situaci. Tak vysvětloval hlavní obžalovaný v rozsáhlé kauze výroby dětské pornografie motivaci rodičů, kteří mu svěřili své potomky. Ty pak fotograf Pavel Rohel nazýval bezobsažně: Modely.

Skupina obžalovaná z výroby dětské pornografie u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Více než stovku dětí (a nezletilých) měl Pavel Rohel nafotit ve svém ateliéru v Červeném Kostelci.

Jak se k němu dostali? Věděli o jejich modelingové kariéře jejich rodiče? Podporovali je? Či naopak zavrhovali a bránili jim?

Na to vše hledá odpověď hlavní líčení v kauze nazvané Ateliér, které celý týden probíhalo u Krajského soudu v Hradci Králové. Pokračovat pak bude i v další týdnech.

V případu jsou čtyři obžalovaní, hlavnímu organizátorovi (podle obžaloby) hrozí až patnáctileté vězení.

Pavel Rohel – hlava skupiny – přiznal, že část fotek byla opravdu pornografická. „Bylo to moje osobní selhání," pronesl u velmi dlouhého výslechu. „V části produkce pro privátní odběratele jsem porušil zákon," uznal.

Ale jinak tvrdil, že fotil pro zahraniční servery, jež jsou prý „potravou duše". A tedy podle něj nejde o pornografii. „Uznávám však, že měly sexualizovaný obsah."

Jeho motivace byla podle všeho jen jedna: Peníze.

Při výpovědi však narazil i na to, že mu nešlo jen o finance pro něj samotného. Ale také o obživu pro rodiny dětských modelů. „Jestli měli jejich rodiče nějaké výčitky? Ne, rozhodně ne, spíš je zajímalo, kdy přijdou peníze, a kdy bude další zakázka," popsal, jak se chovali v ateliéru. Do něj docházeli s dětmi v drtivé většině případů matky.

„Rodiče byli upozorňováni, že je při focení sexuální akcent, který se zvyšuje s přibývajícím věkem modelu," popisoval. „Ale oni opravdu neřešili, jestli je to mravné."

Rodiče prý měli možnost sledovat focení, dokonce i vymazat snímky v digitálním fotoaparátu. Ale to se podle hlavního obžalovaného stalo snad jen jednou.

Jinak prý vítězily finanční ambice dospělých.

„Šlo o řešení akutních finančních problémů – jak mých, tak osob, co mi poskytovaly děti. Neměli například na uhlí," vykládal. „Nabídky od soukromých odběratelů byly velmi zajímavé," upozornil, že pornografie byla opravdu dobře placená.

Děti se podle něj dostaly k tvrdšímu focení logickým posunem. „Ony i jejich rodiče se mnou byli v kontaktu z předchozího focení," vysvětlil. „Já jsem jim předložil nabídky a oni se rozhodli."

Gambler: Léčil jsem se, pauzu jsem měl i půl roku

Obrat fotografova legálního podnikání byl podle jeho vlastních slov kolem 15 milionů korun za nějakých šest let. Z toho měl mít čistý zisk kolem 6,6 milionu. K tomu připočítejme další milion a půl z focení dětské pornografie – tady se dělil s modely padesát na padesát.

Přesto se Pavel Rohel dostal do finančních problémů, u soudu, kde stojí jako obžalovaný v případu obchodu s lidmi a výroby dětské pornografie přiznal, že má na krku dluhy i exekuce.

Je totiž gambler. „Byl jsem schopný prohrát i dvacet tisíc za večer," přiznal. „Ale nejsem takový, že bych všechno prošustroval. Vždycky jsem zaplatil modelkám a do problémů jsem se dostal až po zatčení."

Jinými slovy, jeho výdělky před březnem 2014, kdy se za ním zavřela brána vazební věznice, stačily pokrýt hráčské vášně. „Měl jsem recidivy. Ale závazky jsem vždycky nějak plácal, třeba jsem zvýšil produkci."

Také se prý chtěl s gamblerstím vypořádat léčbou. Nejprve byl hospitalizován na psychiatrickém oddělení nemocnice v Novém Městě, poté docházel do ambulance v Náchodě. Zkoušel to také v léčebně v pražských Bohnicích i klubu anonymních hráčů v Hradci Králové. „Nejdelší pauzu jsem měl půl roku," popsal výsledek snahy. „V klubu anonymních hráčů mi lektor doporučil tříměsíční léčbu, ale já nechtěl přerušit výrobu, a tak jsem se na to vybodl," přiznal.