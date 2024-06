Snažili se obrat banky o 8 milionů korun, nakonec se jim podařilo získat 2,5 milionu. Přesto členové skupiny mužů z někdejší Jugoslávie odešli ve středu od Krajského soudu v Hradci Králové s podmíněnými tresty. Ani jeden z nich tak nejde do vězení – ač jim původně hrozil až dvanáctiletý žalář.

Podmíněné tresty jsou však v souladu s požadavkem státního zástupce. Ten si přesto (stejně jako někteří odsouzení – další se práva na odvolání vzdali) nechal lhůtu na rozmyšlenou, zda podá k rozsudku odvolání.

Obžalovaní dostali tresty na tři roky se zkušební lhůtou tři až pět let. K tomu také pokuty, které se pohybují v rozmezí od 105 tisíc po 280 tisíc korun. „Trest byl vyměřen na návrh státního zástupce, podíl jednotlivých obžalovaných je zohledněný v délce zkušební doby a výši finančního trestu," prohlásil podle agentury ČTK předseda senátu Miloslav Ježek.

Kosovci se snažili využít padělky platebních karet. Jimi „platili" v obchodech, které vlastní – jsou totiž podnikatelé v oblasti zlatnictví. Jejich firmy působí prakticky v celém Česku.

Jejich podvody se udály během dvaceti dnů, využili k nim toho, že se jim podařilo padělat magnetické pásky na platebních kartách vyrobených ve Spojených státech amerických.

Peníze se pokusili vybrat přes terminály ve svých zlatnictvích v Hradci Králové, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem i dalších městecha převáděli je na své účty. Na vše upozornily banky.

„Probíhalo to velmi rychle, došlo ke zhruba čtyřem stovkám dílčích útoků během dvaceti dnů," řekl státní zástupce Pavel Klail.

Obžalovaným pomohly u soudu některé polehčující okolnosti. Škoda byla „jen" 2,5 milionu, od případu uběhly už tři roky, nevyhýbali se soudnímu jednání. Proto se vyhnuli maximálním postihům.

„Trest v takové výši by se jevil vzhledem k okolnostem případu a osobám pachatelů jako nepřiměřeně přísný. Soud se s tím ztotožnil," objasnil Klail.

Samopal do vězení neposlal

Hrozil mu vyšší trest než jeho kumpánům. Nakonec ale ani E. B. neskončil ve vězení, také on odešel od soudu s podmínkou a pokutou 280 tisíc. Přitom byl obžalován i z nedovoleného držení zbraně.

„Koupil si samopal včetně zásobníku. Při zadržení ho měl pod kabátem," popsal státní zástupce Pavel Klail. Tento samopal je zařazen do skupiny vojenských zbraní kategorie A, což značí zakázanou zbraň.