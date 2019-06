Po úterním rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové už nic nestojí v cestě vydání majetku, který v restitučním řízení žádá rod Walderodů. Hradecký soud v odvolacím řízení potvrdil bezmála dva roky staré rozhodnutí semilského okresního soudu. Rozsudek je pravomocný.

Zámek Hrubý Rohozec. | Foto: archiv Deníku

Konečně verdikt

O pozemky, lesy a nemovitosti včetně zámku Hrubý Rohozec, jejichž hodnotu odborníci odhadli na tři miliardy korun, se rodina soudila dlouhých sedmadvacet let. Kastelán zámku Jiří Holub přijal včerejší verdikt soudu s úlevou: „Sedmadvacet let bylo dlouhých i pro zámek samotný, protože stát logicky, v očekávání tohoto rozhodnutí, nechtěl investovat do větších oprav. V podstatě se celé ty roky řešily jenom havarijní situace. A přichází čas, kdy už nelze odkládat zpevnění a zabezpečení praskající skály pod zámkem.“