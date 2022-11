„Řekl mi, že se chci vykašlat na jeho děti, že nejsem pořádný člověk a že nejsem patriot,“ řekl obžalovaný Dmytro D. hned po pondělním zahájení řízení.

Muži se pak podle obžalovaného poprali. „Přišel za mnou na pokoj, začali jsme se prát, spadli jsme na postel, dostal jsem několik ran do obličeje, měl jsem zlomený nos,“ vypověděl muž.

K tragické dopravní nehodě na Hradecku letěl v noci i vrtulník

Obžalovaný se pak šel umýt, ale do koupelny prý za ním přišla jeho pozdější oběť s úmyslem pokračovat ve rvačce. Dmytro D. tvrdil, že se bál a že jednal v sebeobraně. „Přišel za mnou do koupelny, zavřel dveře a řekl mi, že je to můj konec,“ popsal.

Následná potyčka skončila šesti bodnými ranami kuchyňským nožem s dvaceticentimetrovou čepelí. Jedno bodnutí zasáhlo srdce. „Zranění byla natolik vážná, že jeho smrt nebyla odvratitelná ani poskytnutím kvalifikované lékařské pomoci a péče na úrovni současné medicínské vědy,“ uvedl při čtení obžaloby státní zástupce Milan Vacek.

Po sedmi týdnech podepsala hradecká pětikoalice koaliční smlouvu

Podle obžalovaného se nůž ocitl v na místě činu náhodou. „Čistě v sebeobraně jsem ho udeřil, on zachroptěl a spadl tělem na nůž,“ tvrdil soudu Dmytro D., který řekl, že neví, jak vznikla další poranění. Po činu počkal na příjezd policie a skončil ve vazbě.

Předseda senátu Jiří Vacek ho konfrontoval s rozpory mezi tím, co řekl bezprostředně po činu policii a před soudem. V přípravném řízení muž uvedl, že nůž si vzal do koupelny až po první rvačce. Soudu pak řekl, že nůž na místě činu zapomněl už před začátkem konfliktu.

„Měl jsem otřes mozku, necítil jsem se dobře, později jsem si vzpomněl,“ vysvětloval rozpor obžalovaný.

Znalecký posudek popsal bodnořezné rány na rukou zabitého jako obranná zranění. Zranění na těle pak jako bodnutí vedená s velkou intenzitou. Muž utrpěl celkem 6 bodnořezných ran.

Oba muži byli opilí, obžalovaný měl v krvi přes dvě promile alkoholu, oběť pak bezmála 1,7 promile. Ukrajinci hrozí za vraždu až 18 let vězení. Po výslechu obžalovaného, svědků a znalců soud odročil jednání na konec listopadu.