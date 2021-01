Při pátečním jednání soudu vypovídalo postupně pět svědků, kteří u útoku z loňského září byli přítomní. První tři byli cyklisté, kteří náhodou projížděli po cyklostezce, jež vede okrajem parku, ve kterém se útok odehrál. Pak svou verzi odvyprávěla přítelkyně Godly. Před soudem řekla, že všichni tři společně s napadeným mužem nejprve popíjeli víno, ten ji ale prý následně začal osahávat, což vadilo jak jí, tak jejímu příteli. „Co se pak stalo ale nevím. Šla jsem si o večerky pro cigarety, když jsem se vrátila, už tam byla policie a záchranka,“ řekla soudci.

Posledním svědkem byl sám muž, kterého Godla sekerou udeřil do hlavy, a který podle soudních znalců jen se štěstím útok přežil. Dokonce i bez trvalých následků. „Měl jsem upito. Nevím přesně, co jsem říkal jeho přítelkyni, než spolu odešli. Když se pak vracel, nenapadlo mě, že jde po mně. Najednou začal křičet, že mě zabije a já viděl, že má sekeru,“ popisoval chvíle před útokem.

Na podobě útoku se svědci neshodli. Cyklisté tvrdili, že viděli jednu tvrdou ránu, po které zůstal poškozený nehybně ležet na zemi. „Ten druhý muž skončil na zemi, když se začal zvedat, agresor se rozmáchl jak při baseballu a udeřil ho něčím do hlavy. Byla to tupá rána, myslel jsem, že je po něm, na zemi byla louže krve,“ řekl jeden ze svědků.

Napadený muž zase tvrdil, že po úderu do hlavy ještě vstal. „Bránil jsem se a zahodil tu sekeru. Nevím, kolik ran bych jinak ještě dostal. Pak už si nic nepamatuju,“ vypověděl poškozený, který tvrdil, že úder dostal ostřím sekery. To obžalovaného Godlu, který dříve vypověděl, že naschvál použil tupou stranu, jelikož ho nechtěl zabít, namíchlo. „Tady si každý mluví jak chce, ale nic není pravda. Byl opilý, neví, co mluví,“ reagoval na svědectví. Rozsudek by měl soud vynést 12. února.

Nechtěl jsem zabíjet, tvrdí obžalovaný

Robert Godla od začátku přiznává, že sekerou svého soka napadl. Odmítá ale, že by ho chtěl zabít. „Kdybych chtěl, rozsekám ho na kusy,“ řekl při minulém jednání soudu. Obhájce v pátek dopoledne znovu nabídl státnímu zástupci dohodu o vině a trestu. Prý se jasně ukázalo, že úder byl tupou stranou a nešlo o pokus o vraždu. Státní zástupce to odmítl. Trvá na právní kvalifikaci vraždy ve stádiu pokusu, zatímco Godla přiznává pouze ublížení na zdraví.