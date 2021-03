Strážníci takovou propustku pro případ policejní kontroly na hraniční "čáře" v Opatovicích nad Labem totiž zařídí sami.

"Do Hradce je to sice dál, zato jiný okres. Ale toho se nemusíte bát. Když pojedete s námi, propustku ani čestné prohlášení nepotřebujete. A na cestu zpátky do okresu Pardubice vám tam zítra dají propouštěcí zprávu," vtipkuje mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.