Seděl třináct let za vraždu. Bude nový proces, tvrdí obhájce

Hradec Králové - Je to složité, moc složité. Hledání pravdy ve čtrnáct let starém případu vraždy. Vlastimil Pechanec, který za ni strávil ve vězení třináct let z původně sedmnáctiletého trestu, bojuje o obnovu procesu. „Jsem nevinný," tvrdí.

Vlastimil Pechanec u soudu. | Foto: čtk

Jeho advokát, energický mladý právník Robert Cholenský je přesvědčený, že úsilí dvojice mužů s bradkou bude úspěšné. „Bitva rozhodně nekončí, myslím, že jsme těsně před obnovou řízení," řekl po včerejším jednání u Krajského soudu v Hradci Králové. „Myslím, že někteří lidé začínají být nervózní," doplnil. Předseda senátu Luboš Sovák totiž po výsleších dvou znalců z oboru forenzní genetiky, kteří vypracovali nový posudek týkající se nože (vražedné zbraně), rozhodl, že připustí, aby Pechancova strana dodala další podklady, jimiž chce obnovy procesu dosáhnout. Lhůtu stanovil na čtyři týdny, další díl líčení by se pak měl konat ve druhém prosincovém týdnu. Pondělní výpovědi znalců byly velmi složité, demonstrovaly však, že je možné, že měl Pechanec osudný nůž v ruce pouze v době, kdy už byl součástí vyšetřovacího spisu. „Ukázalo se, že dlouhodobým uživatelem nože není pan Pechanec," okomentoval vystoupení odborníků obhájce Cholenský. Verdikt vědců určí, zda Pechanec dostane šanci prokázat nevinu Ano, Vlastimil Pechanec byl příznivcem hnutí skinheads, navíc byl dvakrát odsouzen za násilné trestné činy. Jenže to ještě neznamená, že v roce 2001 zavraždil ve Svitavách Roma Otu Absolona. Na druhou stranu ani jeho tvrzení a nynější rozruch kolem případu, kvůli kterému se ve Svitavách pořádají každoroční demonstrace, nepotvrzují, že je nevinný. Bude to ještě dlouhý příběh, zatím se jeho advokát Robert Cholenský snaží o obnovu případu. Včera – podle něj – přispělo jeho snaze tvrzení dvou policejních odborníků, kteří vystoupili před Krajským soudem v Hradci Králové. Šlo o vědce v oboru genetiky a biologie z Kriminalistického ústavu v Praze. Ti okomentovali závěry posudku, v němž se zabývali vražednou zbraní, nožem, kterým byl zavražděn Absolon. „Již jen ten posudek Kriminalistického ústavu v Praze je podle nás důkazem, že celá věc se odehrála jinak, než byla odsouzena," pronesl po odchodu ze soudní síně Cholenský. Pechanec s novináři nemluvil, stejně jako mlčel u soudu. Ale není divu, tematika, jež se probírala, je velmi složitá. Jde o záležitosti forenzní genetiky a nakonec také jeho obhájce k soudci Luboši Sovákovi pronesl: „Nevím, jak vy, ale já v tom nejsem tak zběhlý." Asi i kvůli tomu se soudce rozhodl, že snahu o obnovu procesu nesmete jednoduše ze stolu. Půjde opravdu o názory ryzích vědců. Znovu se budou zkoumat mikroskopické stopy DNA. Proto se bude pokračovat ve druhém prosincovém týdnu. Až tehdy bude jasné, zda Pechancův případ bude znovu regulérně projednáván soudem. Zda muž dostane šanci definitivně dokázat, že o své (ne)vině nelže. „Tehdy se označil nesprávný držitel nože. Špatně se vyhodnotila také pachová stopa," vrátil se do roku 2001 advokát Cholenský.

Autor: Jiří Fejgl